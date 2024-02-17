Batman'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Batman'ın Beşiri ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Keçi, 5 gün boyunca kayalıklarda mahsur kalmıştı.
Batman'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Batman'ın Beşiri ilçesi Kıra Dağı mevkisinde kayalıklarda keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla hayvanı bulunduğu yerden kurtardı.
Keçinin 5 gündür kayalıklarda mahsur kaldığı öğrenildi.