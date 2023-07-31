Batman'da kavga sonucu tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Batman'da yaşanan kavgada husumetli olduğu kişi tarafından tabancayla vurulan R.T. ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

BATMAN'da kavga ettiği husumetlisi İ.T. tarafından tabancayla vurulan R.T. (28), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki Batman Adliyesi karşısında bulunan parkta meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen R.N. ve İ.T. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İ.T., tabancasını çekip R.N.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.N., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.N.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olay sonrası kaçan İ.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.