Batman'da Karla Mücadele Devam Ediyor

BATMAN'da 1 haftadır etkili olan yoğun kar nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için il ve ilçe özel idare ekipleri, zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma çalışmalarının yanı sıra köylerde rahatsızlanan hastalar da sağlık ekiplerine ulaştırılıyor.

Kent genelinde karla mücadele kapsamında merkez ilçede 38, Sason'da 28, Kozluk'ta 24, Beşiri'de 20, Hasankeyf'te 15 ve Gercüş'te 25 personel olmak üzere sahada toplamda 150 personel ve 91 araçla 6 ayrı ekip halinde çalışma yürütülüyor. Ulaşıma kapalı olan 138 köy ve 195 mezra olmak üzere 333 yerleşim yerinin 1150 kilometrelik yol ağında, ekiplerin zorlu karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler, ayrıca yolları kapalı olan yerleşim yerlerinde rahatsızlanan vatandaşlara da ulaşıp, sağlık ekiplerine ulaştırıyor.

'VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Zorlu şartlarda ekiplerin yoğun çalıştığını belirten Sason İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Fikret Kılıç, şöyle konuştu:

"Son 1 haftada Batman ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, şu anda 138 köyümüz ve 195 mezramız, toplamda ise 333 yerleşim yerimiz kapanmış durumdadır. 1150 kilometrelik güzergahta 150 personel ve 91 iş makinasıyla 7/24 esasına göre aralıksız bir şekilde vatandaşların rahat bir şekilde evlerine gitmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda çalışan personellerimiz zorlu arazi şartları nedeniyle bayağı büyük bir emek ve efor harcamaktadırlar. Arazi koşulları nedeniyle Sason, Gercüş ve Kozluk şartları engebeli olması nedeniyle bizi zorlamaktadır ama bizler özverili bir şekilde bunları Allah'ın izniyle aşıyoruz. Vatandaşlara önereceğimiz şey, kış lastiğini takması, zincirin yanında bulunması ve bir de mümkün mertebe gün içinde seyahat etmelerini öneriyoruz. Gece buzlanmaya yol açtığı için vatandaşlarımızın gündüz, güneş varken gidip gelmelerini tavsiye ediyoruz. Sason merkezde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçmiş bulunmakta. Yüksek yerleşim yerlerimizde 1,5 metreyi aşmış durumdadır. Köyde hasta olan vatandaşlarımız oluyor. Biz de bunları 112'ye ulaştırmak için bazen 2 kilometre bazen 10 kilometrelik yolu açıp 112'ye ulaştırıyoruz. Batman Valiliği, 112, AFAD, UMKE olarak burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Her daim vatandaşların yanında olmaya devam edeceğiz."

Haber-Kamera: Bayram AYHAN-Sayım ÖZMEN/BATMAN,