Batman-Zorlu kış şartlarında yol açıp, hayat kurtarıyorlar

BATMAN'da son 1 haftada etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açmak için çalışan İl ve İlçe Özel İdaresi'nde görevli kepçe operatörleri, zorlu arazide 15 saate varan vardiyalarla görev yapıyor. Ekipler, yolları ulaşıma açmanın yanı sıra köylerde rahatsızlanan kişilerin ambulansa ulaştırılmasına da destek veriyor.

Kentte son 1 hafta içerisinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezi ve ilçelerde kapanan köy yollarının açılması için Batman Valiliği koordinesinde İl ve İlçe Özel İdare ekipleri, merkezde 38, ilçelerden Sason'da 28, Kozluk'ta 24, Beşiri'de 20, Hasankeyf'te 15 ve Gercüş'te 25 personel olmak üzere toplamda 150 personel ve 91 araçla, 6 ayrı ekip halinde sahada 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Ekipler, hem kapanan yolları açıyor hem de köylerde rahatsızlanan kişilerin ambulanslara götürülmesi için destek veriyor. Çalışanlar, zorlu arazi şartlarında 15 saate varan vardiyalarla görev yapıyor.

'KIŞIN 1 METREKARELİK KEPÇENİN İÇİNDE HAYATIM GEÇİYOR'

Sason'da İlçe Özel İdaresi'nde görevli Musa Kanak (31), "Ben Sason'da kepçe operatörü olarak görev yapıyorum. Kış geldiği zaman, kar yağışından sonra haliyle biz çok yoğun bir şekilde çalışmaya başlıyoruz ve 7/24 oluyor. Kapanan köy yollarımızı da elimizden geldiği kadar daha hızlı bir şekilde açmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla bütün vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kış zamanlarında 1 metrekarelik kepçenin içinde hayatım geçiyor. Bazen 12 saat, bazen 15 saat sürekli çalışıyoruz. Tabii ki bundan çok memnunuz. Halkımız için çalışıyoruz. Hastalarımız da oluyor ve biz de elimizden geldiği kadar daha seri çalışıyoruz. Hastaları hastaneye yetiştirip, sonradan bize 'Allah razı olsun' demeleri, teşekkür etmeleri çok motive ediyor. Az önce bir hastamızın yolunu açıyordum ve bizi gördükleri için çok mutlu oldular. Bize çok çok teşekkür ettiler. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardım ettik. Çalıştığımız yerler gerçekten çok tehlikeli. En ufak bir hatamızda bu ölüme kadar gidebilir, çok dikkat ediyoruz. Meslektaşlarım da aynı şekilde ellerinden geldiği kadar daha çok dikkat ediyorlarö dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN-Sayım ÖZMEN/BATMAN,