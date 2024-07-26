Batman'da kargoyla kaçak sigara göndermeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce takibe alınan bir zanlının kargoyla göndermeye çalıştığı pakette kaçak 2 bin 300 paket sigara tespit edildi.

Sigaralara el konuldu, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.