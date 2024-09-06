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Batman'da Kargo Şirketinde Uyuşturucu Operasyonu

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Batman'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kargo şirketinde yapılan aramada 2 bilgisayar kasasına zulalanmış 6 kilo 70 gram skunk ele geçirildi.

BATMAN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kargo şirketinde yapılan aramada 2 bilgisayar kasasına zulalanmış 6 kilo 70 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kentteki bir kargo şirketinde yapılan aramada, batı illerine sevk edilmek üzere 2 bilgisayar kasası içerisine zulalanmış vaziyette 6 kilo 70 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bilgisayar Batman Güncel Polis

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