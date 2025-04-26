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Batman'da Kargo ile Uyuşturucu Sevkıyatı Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Kargo ile Uyuşturucu Sevkıyatı Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı
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Batman'da, kargo yoluyla uyuşturucu madde sevkıyatı yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklandı. Yürütülen operasyon sırasında 6 kilo 857 gram skunk maddesi ele geçirildi.

BATMAN'da kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çevre illerden temin edilen uyuşturucu maddeleri batı illerine kargo yoluyla sevk ettikleri tespit edilen, içlerinde kargo çalışanının da bulunduğu 4 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kargo yoluyla gönderilmek üzere kilitli kutuların içine gizlenmiş 6 kilo 857 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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