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Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekrem Aktaş - Güncel
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Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor Batman'ın Sason ilçesinde dün gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 70 yerleşim yeri yolunda açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

SASON, BATMAN (İHA) - Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde dün gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 70 yerleşim yeri yolunda açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sason ilçesinde geçtiğimiz hafta açılan köy ve mezraa yolları, dün gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle tekrar ulaşıma kapandı. İl özel idaresine bağlı ilçe şantiye şefliğine bağlı ekiplerin, kapanan köy ve mezraa yollarında açma çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ilçede yapılan çalışmalarda grup köy yollarının tamamı ulaşıma açıldığını belirten Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, bütün yerleşim yollarını en kısa zamanda açacaklarını söyledi.

Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Güncel

Batman, Sason, kar, Güncel, Haberler

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