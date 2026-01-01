Batman'da 507 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

BATMAN'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 507 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Merkezde 36, ilçelerden Beşiri'de 106, Gercüş'te 71, Hasankeyf'te 18, Kozluk'ta 169 ve Sason'da 107 olmak üzere toplamda 507 yerleşim yerinin 1834 kilometrelik yolu ulaşıma kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor. Kent merkezinde ise belediye ekipleri temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

KOZLUK'UN YÜKSEKLERİNDE KAR KALINLIĞI 1,5 METREYE ULAŞTI

Öte yandan Kozluk ilçesinde yolu kardan kapanan bir köyde rahatsızlanan hamile kadın, İl Özel İdaresi tarafından kepçeyle evinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlçe merkezinde kar kalınlığının 45 santimetreye, yüksek kesimlerdeki köylerde ise 1,5 metreye ulaştığı belirtildi.

AYRANCI GEÇİDİNDE ULAŞIM DURDU

Gercüş ilçesinde ise iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle, yüksek kesimde bulunan Ayrancı Geçidi'nde araç geçişi durduruldu. Kapanan yolun açılması için Karayolları ile İlçe Özel İdare ekipleri kar küreme ve yol açma çalışmasını sürdürüyor. Olası olumsuzluklara karşı polis ekipleri ise iki gündür geçit girişinde önlem alarak araçların tehlikeli bölgeye yönelmesini engelliyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN-Remziye ÖNER/BATMAN,