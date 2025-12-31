Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle 203 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

BATMAN'da kar yağışı nedeniyle 51 köy ve 152 mezra olmak üzere 203 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Gercüş ilçesinde 1 köy, Sason ilçesinde 32 köy ve 65 mezra, Kozluk ilçesinde 18 köy ve 87 mezra olmak üzere toplam 671 kilometrelik 203 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kapalı yolların açılması için İl ve İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı. Yolu kardan kapanan Sason ilçesine bağlı Meşeli köyünde de rahatsızlanan bir kişi, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından alınarak, sağlık ekiplerine ulaştırıldı. (DHA

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,