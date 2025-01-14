Batman'da Kamyonette 1940 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonetin kasasında, market ürünleri arasına gizlenmiş 1940 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da kamyonet kasasındaki ürünlerin arasına gizlenmiş 1940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.
Yapılan aramada aracın kasasında bulunan çeşitli market ürünlerinin arasına kapalı kutuda gizlenmiş 1940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel