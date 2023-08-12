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Batman'da kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkisinde sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Eymen T'ye çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'da kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkisinde sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Eymen T'ye çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Batman Güncel Haberler

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