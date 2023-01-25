BATMAN'DA KAMYONET, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; KİLOLARCA BALIK YOLA SAÇILDI Güncel Haberler BATMAN'da, hafif ticari araç ile çarpışan kamyonetin sürücüsü H.D. yaralanırken, kasadaki kilolarca balık ise yola saçıldı. BATMAN'da, hafif ticari araç ile çarpışan kamyonetin sürücüsü H.D. yaralanırken, kasadaki kilolarca balık ise yola saçıldı. Kaza, Batman- Kurtalan yolunda meydana geldi. H.D. (45) yönetimindeki 45 HP 576 plakalı balık yüklü kamyonet ile Ş.A.'nın kullandığı 42 ZK 510 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü H.D. yaralanırken, kasadaki kilolarca balık da yola saçıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, balıkların toplanıp, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Batman HP Güncel Haberler

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