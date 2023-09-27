Batman'da Kaldırımlarda Park Edilen 15 Scooter Toplatıldı

Batman'da kaldırımlarda park edilen 15 scooter, zabıta ekiplerince toplatıldı.

Belediye, izinsiz faaliyette bulunarak trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye sokan scooter şirketleri ve kullanıcıları hakkında Batman Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

27 Eylül 2023 tarihi itibari ile Batman il sınırları içerisinde hiçbir firmaya izin verilmediğinin altını çizen yetkililer, faaliyette bulunma izni olmaksızın scooter kullanan veya pazarlayan tüm şahıslara ve firmalara idari işlem uygulanacağını ve adli makamlara da suç duyurusunda bulunulacağını paylaştı.

Belediye açıklamasında, "Batman Valiliği ve Batman Belediyesinin herhangi bir izni ve onayı olmadan yaya geçişlerini engelleyecek şekilde kaldırımlarda ve parklarda bulunan ağaç, aydınlatma direkleri ile trafik uyarı levhalarına bağlanan ve kaldırım işgaline sebep olan 15 scooter da Zabıta Müdürlüğü tarafından toplatıldı" ifadelerine yer verildi. - BATMAN