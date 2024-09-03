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Batman'da kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

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Batman'da bir kişinin kafede oturan husumetlisine tabancayla açtığı ateşte 2 kişi hafif yaralandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

BATMAN'da bir kişinin kafede oturan husumetlisine tabancayla açtığı ateşte 2 kişi hafif yaralandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos'ta 22.30 sıralarında Kültür Mahallesi Av. Zekeriya Aydın Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Bir kişi, kafede oturan husumetlilerine tabancayla ateş açarak kaçtı. Olayda 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavileri yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayla ilgili N.B., İ.E., S.B., S.A. ve O.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kar maskesi ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir şüphelinin koşarak gelip belinden silahını çıkararak kafenin camlarından içeriye doğru ateş ettiği, müşterilerin kaçıştığı, şüphelinin koşarak uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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