Batman'da Kafede Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Batman'da bir kafede çalışanların temizlik yaparken kasadan para ve cep telefonu çalan şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kafe sahibi şüphelinin yakalanmasını istediğini belirtti.

BATMAN'da, çalışanların temizlik yaptığı sırada kafedeki kasadan para ve cep telefonu çalan şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kafeye gelen kimliği belirsiz kişi, temizlik yapıldığı sırada yöneldiği kasadan para ve bir çalışana ait cep telefonunu çaldı. Kasadaki paraların yerinde olmadığını fark eden kafe sahibi Adem Savaş, görüntüleri izleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlk anları, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI İSTİYORUZ'

Kafe sahibi Adem Savaş, şüphelinin bir an önce yakalanmasını istediğini ifade ederek, 'Dün sabah arkadaşlarla beraber buranın temizliğini yaparken, bir şahıs gelip, kasaya doğru ilerleyip, kasanın içindeki bütün paraları alıp, bir de arkadaşımızın telefonunu çalmış. Daha sonra kamera kayıtlarına baktığımız zaman soyulduğumuzu gördük. Görüntüleri polis ekiplerine teslim ettik. Bu şahsın bir an önce yakalanmasını istiyoruz' dedi. (DHA)