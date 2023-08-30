Batman'da kafasını döner kapıya sıkıştıran köpek yavrusu kurtarıldı
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Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi girişindeki otomatik döner kapıya kafasını sıkıştıran köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi girişindeki otomatik döner kapıya kafasını sıkıştıran köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi girişindeki otomatik döner kapıya bir köpek yavrusu kafasını sıkıştırdı.
Köpeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, kapının bir bölümünü keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel