Batman'da kadınlar İsrail saldırılarına yardım için altın bağışladı

HÜDA PAR Batman Kadın Kolları Başkanlığı'nın çağrısı üzerine bazı kadınlar, Umut Kervanı Vakfı Batman Şubesine giderek, altın takılar ve para bağışında bulundu. Kadın Kolları Başkanı Şenay Coşkun, Gazze için yardımların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Batman'da kadınlar İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye ulaştırılması için altın bağışladı.

HÜDA PAR Batman Kadın Kolları Başkanlığının çağrısı üzerine bazı kadınlar Umut Kervanı Vakfı Batman Şubesine giderek, yüzük, bilezik, kolye, küpe gibi takılar ile para bağışı yaptı.

HÜDA PAR Batman Kadın Kolları Başkanı Şenay Coşkun, yaptıkları çağrıdan sonra onlarca kadının çağrılarına ses vererek, altın takı bağışı yaptığını söyledi.

Coşkun, "Konu Gazze olunca teveccühün güzel olması da normal. Bu süreç var devam ettiği müddetçe HÜDA PAR olarak sahada olacağız. Gazze için her zaman yardımların devam etmesi gerekiyor." dedi.

Umut Kervanı Vakfı Batman Şube Başkanı Nurettin Teymur ise vatandaşlardan gelen yardımları Gazze'ye ulaştıracaklarını ifade ederek, "Rabb'im herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.