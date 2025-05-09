Batman'da Kaçan 15 İnek Jandarma Tarafından Bulundu

BATMAN'ın Sason ilçesinde ağıldan kaçan 15 inek, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.Olay, 5 Mayıs'ta Sason ilçesine bağlı Kelhasan Mahallesi'nde meydana geldi. M.T.'nin evinin yaklaşık 300 metre uzağındaki ağılında bulunan 20 inek, tel örgüleri de kırarak kaçtı. Yaptığı aramada 5'ini bulan M.T., diğer hayvanlarını bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, kayıp 15 inek 6 Mayıs'ta bulunarak sahibine teslim edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

GÖRÜNTÜ BATMAN'DAN FIRARI INEK KODUYLA GEÇİLDİ.