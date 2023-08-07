Batman'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 180 Kişi Yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 180 kişiyle birlikte çeşitli kaçak mallar ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca silahlar, sigaralar ve diğer kaçak eşyalar da bulundu.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca Temmuz ayında kaçakçı ve uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonlarda 180 kişiyle beraber çeşitli kaçak mallar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda müdahale edilen 75 olayda 180 şüpheli şahıs yakalandı ve 5 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 19 adet çeşitli çaplarda tabanca, 9 adet av tüfeği, 20 kilo esrar maddesi, 11 kilo skunk maddesi, 800 litre motorin, 17 bin 725 paket gümrük kaçağı sigara, 54 adet elektronik sigara, 32 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 164 adet gümrük kaçağı puro ele geçirildi ve 21 kişiye 51 bin 211 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca trafik güvenliği kapsamında yapılan uygulamalarda bin 24 sürücüye 1 milyon 535 bin 527 TL idari para cezası uygulandı ve 155 araç trafikten men edildi. Ayrıca icra edilen Yol Kontrol ve Arama faaliyetlerinde; adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan 705 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - BATMAN