Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6 bin 658 paket kaçak sigara ve 28 cep telefonu ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Tespit edilen bazı adreslerde yapılan aramalarda, 6 bin 658 paket kaçak sigara ve 28 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.