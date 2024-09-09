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Batman'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, çok sayıda kaçak sigara, cep telefonu ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Hasankeyf Kavşağı'nda akaryakıt yüklü bir tanker ile bir iş merkezinde arama yapıldı.

Aramalarda 7?0?0? paket gümrük kaçağı sigara, 5?6? cep telefonu, 2?6?3? şarj adaptörü, 2?5?7? şarj kablosu, 1?1? akıllı bileklik, 1?0? kulaklık ve hoparlör ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Kaçakçılık Politika Güncel batman

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