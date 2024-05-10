Batman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 1840 paket sigara ve 4 pro kulaklık ele geçirildi.
Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan 2 araçta ve 1 kişinin üzerinde arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1840 paket sigara, 4 pro kulaklık ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.