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Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Hasankeyf Kavşağı'nda durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 7 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Hasankeyf Kavşağı'nda durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 7 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasankeyf Batman Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

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