Batman'da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 17-22 Şubat'ta çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda tespit edilen bazı ikametler ve araçlarda yapılan aramalarda, 8 bin 258 paket sigara, 18 cep telefonu, 49 kilo 250 gram nargile tütünü, 11 şarj adaptörü, 10 şarj kablosu ve kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.