Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: Sigara ve Cep Telefonu Ele Geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenlendiği bildirildi. Yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 3 bin 314 paket sigara, 14 cep telefonu, 360 bin paket sigara sarma kağıdı, 19 kulaklık ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - BATMAN