Haberler ›› Güncel ›› Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı ürün satışı yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bin 571 paket sigara, 17 şişe ve 136 kutu içki, 4 cep telefonu, 3 şarj başlığı ve kablosu ile 3 kulaklık ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.