Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 247 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

BATMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, otomobil bagajının içine gizlenmiş 247 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, bagaj içine gizlenmiş 247 elektronik sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,