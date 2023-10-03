Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak tütün ve benzeri malzeme ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak tütün ve benzeri malzeme ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynakları arasında bulunan kaçak tütün, sigara ve benzeri malzemelerin yakalanmasına yönelik faaliyetler çerçevesinde merkez GAP Mahallesinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 738 kilo 900 gram kaçak nargile tütünü, 431 adet kaçak elektronik sigara, 601 adet kaçak nargile likiti, 743 adet kaçak puro, 251 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 600 adet makaron, 10 kutu kaçak nargile aroma taşı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu' çerçevesinde adli işlem yapıldı. Olay ile ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi. - BATMAN