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Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı sigara ve alkollü içecekler ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasoynunda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 9 bin 290 paket sigara, 2 kablosuz kulaklık, 32 paket çay, elektronik sigara, 2 litre ile 18 kutu alkollü içecek ve 8 paket puro ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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