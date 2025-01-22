Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı sigara ve alkollü içecekler ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasoynunda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 9 bin 290 paket sigara, 2 kablosuz kulaklık, 32 paket çay, elektronik sigara, 2 litre ile 18 kutu alkollü içecek ve 8 paket puro ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.