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Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 1950 Paket Sigara ve 54 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 1950 Paket Sigara ve 54 Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Batman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 1950 paket sigara ve 54 cep telefonu ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı.

Batman'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 1950 paket sigara ve 54 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda elde edilen istihbarat bilgisini değerlendiren ekipler, Batman-Diyarbakır kara yolu Yeniköy mevkisinde bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada koliler içerisinde 1950 paket gümrük kaçağı sigara, 19 elektronik sigara ve 54 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

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