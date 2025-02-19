Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 1290 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Batman'da jandarma ekipleri, batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 1290 paket gümrük kaçağı sigara ve 252 elektronik sigara ele geçirdi. Bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince batı illerine kaçak sigara gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Operasyonda, durdurulan araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 1290 paket sigara ve 252 elektronik sigara ele geçirildi.
Yakalan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.