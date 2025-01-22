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Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 11 Gözaltı

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 11 Gözaltı
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Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Jandarma tarafından durdurulan araçlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 1532 paket sigara, 7 elektronik sigara, 6 telefon, tablet, 4 airpods, 5 kol saati, 11 çay termosu ve 10 elektrikli ocak ele geçirildi.

Olayla ilgili 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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