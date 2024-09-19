Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı
Batman'da düzenlenen operasyonda kaçakçılık faaliyetlerine karışan 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, puro ve çay ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Meydan Mahallesi'ndeki 6 iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 1?6? bin 2?8?7? paket sigara, 5?6?9? elektronik sigara, 8? bin 8?0?0? boş makaron, 1?1?4?9? puro, 7?3? kilogram çay ele geçirildi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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