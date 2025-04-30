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Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalanırken, ikametinde yapılan aramada binlerce paket bandrolsüz sigara ve diğer kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 bin 640 paket bandrolsüz sigara, 57 elektronik sigara, 350 puro, 113 kilo nargile tütünü ve 60 paket halinde toplam 6 kilo tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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