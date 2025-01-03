Batman'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Ton 640 Kilogram Ele Geçirildi
Batman'ın Kozluk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir kamyonette 3 ton 640 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kamyonette kaçak 3 ton 640 kilogram tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bekirhan beldesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir kamyonette arama yapıldı.
Aramada, torbalar içerisinde kaçak 3 ton 640 kilogram tütün ele geçirildi.
Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel