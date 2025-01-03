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Batman'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Ton 640 Kilogram Ele Geçirildi

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Batman'ın Kozluk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir kamyonette 3 ton 640 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kamyonette kaçak 3 ton 640 kilogram tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bekirhan beldesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir kamyonette arama yapıldı.

Aramada, torbalar içerisinde kaçak 3 ton 640 kilogram tütün ele geçirildi.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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