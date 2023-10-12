Batman'da Kaçak Sigara ve Nargile Operasyonu

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, iki otomobil ve bir yolcu otobüsünde 2 bin 240 paket kaçak sigara ve 16 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğünün yaptığı denetimlerde iki otomobil ve bir yolcu otobüsünde 2 bin 240 paket kaçak sigara ve 16 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Batman-Hasankeyf kara yolunda durdurulan iki ayrı otomobil ve bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada toplamda 2 bin 240 paket kaçak sigara ve 16 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçu kapsamında işlem başlatıldı. - BATMAN