Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 375 Paket Ele Geçirildi

Batman'da polis, bir otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçağı 5 bin 375 paket sigara yakaladı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

BATMAN'da polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 5 bin 375 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uygulama noktasında durdurulan 1 otomobilde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 bin 375 paket sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
