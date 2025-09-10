Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 375 Paket Ele Geçirildi

BATMAN'da polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 5 bin 375 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uygulama noktasında durdurulan 1 otomobilde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 bin 375 paket sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,