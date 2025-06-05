Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Bin 600 Paket Ele Geçirildi
Batman'da yapılan polis operasyonunda bir tankerde 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
BATMAN'da polis ekiplerinin durdurduğu bir tankerde yapılan aramada 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 tanker durduruldu. Tankerde yapılan aramada 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel