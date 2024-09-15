Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Tanker Durduruldu
Batman'da durdurulan iki akaryakıt tankerinde 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'da durdurulan 2 akaryakıt tankerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Güney Çevre Yolu'nda durumundan şüphelenilen 2 tanker durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada 970 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.