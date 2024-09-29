Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1300 Paket Ele Geçirildi
Batman'da yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi. İki çekici durdurularak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'da 2 çekicide gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Batman-Hasankeyf kara yolunda durdurulan 2 çekicide yapılan aramada gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.