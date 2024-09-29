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Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1300 Paket Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1300 Paket Ele Geçirildi
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Batman'da yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi. İki çekici durdurularak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da 2 çekicide gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Batman-Hasankeyf kara yolunda durdurulan 2 çekicide yapılan aramada gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel batman Hukuk

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