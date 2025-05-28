Batman'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

BATMAN'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir otomobilin yolcu koltuğuna gizlenmiş 63 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, içerisinde kaçak telefonların olduğu bilgisi alınan bir otomobil takibe alındı. Uzun süren takip sonrası otomobil, önü kesilerek durduruldu. Yapılan aramada, yolcu koltuğunun altına gizlenmiş 63 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,