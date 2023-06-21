Batman'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 246 Bin Litre Ele Geçirildi

Batman'da polisin 2 iş yerine düzenlediği baskında toplam 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

BATMAN'da polisin 2 iş yerine düzenlediği baskında toplam 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçuna yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada Bayındır Mahallesi'nde faaliyet gösteren iki iş yerinde yapılan aramada, 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.