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Batman'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde il binası önünde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek, Atatürk Parkı'na izinsiz yürümek istedi. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmaya çalışan gruba polis müdahale etti. Polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı. Grup, partinin il binası önünde yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Batman'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde il binası önünde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek, Atatürk Parkı'na izinsiz yürümek istedi.

Uyarılara rağmen yürüyüş yapmaya çalışan gruba polis müdahale etti.

Polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı.

Grup, partinin il binası önünde yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Sıddık Akış DEM Parti Batman Gözaltı Politika Güncel Haberler

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