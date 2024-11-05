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Batman'da İzinsiz Eylemde Genç Kızdan Tepki

Batman'da İzinsiz Eylemde Genç Kızdan Tepki
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Batman Belediyesi önünde izinsiz eylem yapan bir kişiye, sınavına yetişmeye çalışan bir genç kız tarafından tepki gösterildi. Gergin anların cep telefonuyla kaydedildiği olayda, genç kız, yaşananların Türkiye'de olduğuna dikkat çekti.

BATMAN Belediyesi önünde izinsiz eylemler sürerken bölgeden geçen otobüsü durdurup propaganda yapmak isteyen kişiye, sınava yetişmeye çalışan genç kız, "Sen ne diyorsun, sınav var. Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de, farkında mısın?" diyerek tepki gösterdi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Batman Belediyesi önünde; kararı protesto edenler ile polis ekipleri arasında gerginliğin sürdüğü sırada, şehir içi yolcu otobüsünü durduran kişi, "Bu caddeyi açmıyoruz. Sizi biraz tutmuş olabiliriz ama bugün bize oldu, yarın size olacak" dedi. Bunun üzerine üniversite öğrencisi olduğu anlaşılan genç kız, "Sen ne diyorsun, sınav var. Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de, farkında mısın? Sen Türkiye'desin ve burası, Türkiye Cumhuriyeti" diyerek tepki gösterdi. Bazı yolcular da "Burası, Kürdistan değil" diyerek genç kıza destek verdi. Tepkiler sonrası propaganda yapan kişi otobüsten inerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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