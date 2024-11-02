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Batman'da İsrail Saldırılarına Protesto

Batman'da İsrail Saldırılarına Protesto
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Batman'da çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Eylemde pankartlar açılırken, yapılan basın açıklamasında İsrail rejimine karşı birleşme çağrısı yapıldı.

BATMAN'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı saldırıları protesto etti.

İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla, kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları önceliğinde yüzlerce kişi Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Eyleme bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sık sık tekbir getirilen alanda 'Direnişin adı Aksa Tufanı', ' Kalkın bu zulme dur deyin' yazılı pankartlar taşıdı, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Eylem, basın açıklaması ve okunan duaların ardından sona erdi.

'SİYONİZMİN ÜZERİNE BETON DÖKÜLMEDİKÇE, SİYONİST CANİLER DURMAYACAK'

Toplanan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Ramazan Çelikal, İsrail rejimine giden ürünleri Türkiye'de görmek istemediklerini ifade ederek, "Şer güçlerin taşeronu İsrail pervasızlığını Lübnan'a oradan da Yemen'e taşıyarak niyetinin sadece Gazze olmadığını aşikar etmiş durumda. İşgalci ile normalleşen devletlerin acilen tüm ilişkilerini kesmelerini istiyoruz. Arap ve İslam aleminin tüm güçlerini Siyonist düşmana karşı kapsamlı bir çarpışmaya girmeye, Gazze ve Lübnan direnişini destekleyip, bu halkların yalnız olmadığı mesajını işgale iletmeye çağırıyoruz. Gazze ve Lübnan'da soykırım ateşi yakan Siyonizmin üzerine beton dökülmedikçe Siyonist caniler durmayacak. Söz konusu ateş İslam coğrafyasının tamamına yayılacaktır. Bizler ülkemizden İsrail rejimine giden petrol istemiyoruz. İspanya'da olduğu gibi ülkemizde de fuarlarda İsrail şirketlerini görmek istemiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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