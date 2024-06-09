Batman'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları İsrail'in Gazze saldırısını protesto etti

Batman'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Gülistan Caddesi'nde toplanan grup, "Kahrolsun İsrail", "Dünya sessiz, insanlık sessiz", "Kalkın bu zulme dur deyin" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Batman Umut Kervanı Derneği Başkanı Nurettin Teymur, dün Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yüzlerce Filistinlinin katledildiğini söyledi.

Teymur, bu katliamların tarihe geçtiğini ve unutulmayacağını dile getirerek, İsrail'in her gün yeni bir katliama imza attığını belirtti.

İsrail'in hiçbir uyarıyı ciddiye almadığını dile getiren Teymur, bir an önce İsrail'e yönelik caydırıcı adımlar atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Okunan duanın ardından grup dağıldı.