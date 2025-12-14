Batman'da İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencileri iş deneyimi kazanıyor

İşkur Gençlik Programı'na başvuran 580 öğrenci, Batman Üniversitesinde iş deneyimi kazanıyor.

Üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürürken iş gücü piyasasına katılmaları, iş tecrübesi kazanmaları ve eğitim masraflarına maddi destek sağlanması amacıyla başlatılan İŞKUR Gençlik Programı, Batman Üniversitesinde de uygulanıyor.

İŞKUR tarafından belirlenen şartları karşılayarak çekilen kura sonucu başvurusu kabul edilen 580 öğrenci, üniversitenin farklı birimlerinde işbaşı yaptı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İŞKUR Gençlik Programı'nın Batman Üniversitesinde başladığını söyledi.

Geçen eğitim öğretim yılında 467 öğrencinin programdan faydalandığını kaydeden Demir, 2025-2026 eğitim öğretim yılında kontenjanların artırılmasıyla sayının 580'e yükseldiğini bildirdi.

Programın öğrencilerin eğitim süreçlerini de olumlu yönde etkilediğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Programın çok büyük faydalarını gördük. Öğrencilerimiz kampüste daha fazla vakit geçirdi. Haftanın 3 günü bu program çerçevesinde kampüste işlerinin başında oldular. Kampüste daha fazla vakit geçirdikleri zaman dışarıdaki olumsuz alışkanlıkların etkisinden de kurtulma imkanına kavuştular. Öğrencilerimiz derslerine daha fazla devam etti ve devamsızlıklarımız azaldı. Bunun sonucunda genel ağırlıklı not ortalamamız yükseldi. Sene sonunda başarımızda belirli bir yükselme oldu. Haziran ayının sonuna kadar sürecek program sayesinde öğrencilerimiz iş deneyimi kazanmalarının yanında kazanç da elde edecek."

"Maddi olarak çok büyük bir destek oldu"

İslami İlimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Tuba Zeren, arkadaşlarından duyduğu İŞKUR Gençlik Programı'na başvurduğunu, müracaatının kabul edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Üniversitenin kütüphanesinde işbaşı yaptığını ifade eden Zeren, şöyle devam etti:

"Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bu program benim için çok büyük bir avantaj oldu. Çalışmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmiş oldum. Maddi olarak çok büyük bir destek oldu. Benim için önemli bir gelir kapısı oldu."

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nilgün Akdemir ise üniversitede büro işlerinde çalıştığını, programın kariyer ve iş deneyimi açısından faydalı olduğunu belirtti.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı 1. sınıf öğrencisi Özlem Sıla Vural da derste tasarım çalışmaları yaptığını, program sayesinde tasarım atölyesinde çalışarak tecrübe kazandığını söyledi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı 1. sınıf öğrencisi Emel Ağda ise takı ve tasarım atölyesinde işbaşı yaptığını bildirdi.

Atölyede çalışma ile el becerilerini geliştirdiğini anlatan Ağda, "Takı bölümünde çalışıyorum. Hem el becerimi geliştiriyorum hem de aileme yük olmuyorum." diye konuştu.