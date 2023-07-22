Batman'da İşçiler, Sıcak Havada Parke Taşı Döşeyerek Geçim Sağlıyor

Batman'ın Sason ilçesinde tahribata uğrayan cadde ve sokakların onarımı için güneşin altında çalışan işçiler, aşırı sıcaklara rağmen ailelerinin geçimini sağlamak için parke taşı döşüyorlar.

Batman'da helal ekmek parası kazanmak için 45 derece sıcaklığa aldırış etmeyen işçiler, güneşin altında parke taşı döşeyerek ailelerinin geçimini sağlıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde tahribata uğrayan cadde ve sokakların onarımı için gün ortasına da 45 dereceyi bulan sıcak havada güneşin altında çalışan işçiler, geçimlerini sağlayabilmek için gün boyu aşırı sıcaklara aldırış etmeden parke taşı döşüyorlar. Güneşin altında çalışmanın çok zor olduğunu ve evlerine ekmek götürmek çalıştıklarını belirten işçilerden Eyüp Tekin, "Yeter ki insanlarımız yaptığımız çalışmalardan memnun olsun. Biz daima çalışmaya razıyız. Hava çok sıcak işçiyiz. Sıcağa soğuğa bakmadan çalışıyoruz. Kimseye muhtaç olmak istemiyoruz. Sıcaklık cildimize işlemiş. Biz alıştık. Bu durumdan şikayetçi değiliz. Ailemize bakmak zorundayız. Birilerinin bu işleri yapması gerekiyor" dedi.

"Hava çok sıcak, çalışmak zorundayız"

Havanın çok sıcak olduğu halde çalışmak zorunda olduklarını belirten işçilerden Remzi Durgut, "Gördüğünüz gibi hava çok sıcak ama çalışmak zorundayız. Vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Sıcak da olsa mecburen çalışıyoruz" diye konuştu. - BATMAN