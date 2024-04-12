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Batman'da İrfan Demir, Sason Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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Batman'da AK Parti'den Sason Belediye Başkanı seçilen İrfan Demir, mazbatasını alarak görevine başladı

İlçe Seçim Kuruluna giden Demir'e İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ferhat Beşir tarafından mazbatası verildi.

Daha sonra belediyeye geçen Demir, göreve başladı.

Demir, kapılarının tüm vatandaşlara açık olacağını belirterek, "Belediyemizin kazananı Sason halkıdır. Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sosyal belediyecilik anlamında çok güzel hizmetler yapacağız. Sasonlu hemşehrilerimizin gönlünde yer edindik. Bundan sonra da icraatlarımız ve hizmetlerimizle kalıcı olmak için, tüm halkımıza eşit şekilde hizmet sunmak için gayret edeceğiz. Hep birlikte ilçemizi kalkındıracağız" diye konuştu.

Demir, daha sonra tebrikleri kabul etti.

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Kaynak: AA / Güncel

İrfan Demir AK Parti Batman Sason Politika Güncel Haberler

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